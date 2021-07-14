KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
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KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI

KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, tarlasında bulunan kayayı parçalamak için evinde çok sayıda torpili birleştirmek isteyen Ş.Ö., meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, tarlasında bulunan kayayı parçalamak için evinde çok sayıda torpili birleştirmek isteyen Ş.Ö., meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle 8040 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli bir patlama sesi duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, patlamanın 8040 sokaktaki apartmanda olduğunu tespit ederek çevrede güvenlik kordonu oluşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın meydana geldiği apartman dairesinde bulunan ve yaralanan Ş.Ö.'yü çıkartarak ambulansa aldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Ş.Ö., daha sonra Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA TORPİL BULUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında polis ekipleri patlamanın yaşandığı evde detaylı incelemede bulundu. Yapılan araştırmada dairede çok sayıda patlayıcı torpil ele geçirildi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis, Ş.Ö.'nün Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan bir kayayı patlamak için Konak ilçesinden çok sayıda torpil temin ettiğini ve bu torpilleri birbirine bağladığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirledi. Ş.Ö.'nün hastanede tedavisini sürerken, polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI
KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAYAYI PARÇALAMAK İÇİN HAZIRLADIĞI TORPİL EVİNDE PATLADI 1 YARALI - Haberler
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