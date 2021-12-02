NEVŞEHİR (Habermetre) - Kayaşehir Uluslararası Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Tanıtılıyor

Kapadokya bölgesi ve Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir, İzmir'de açılan Uluslararası Travel Turkey Turizm Fuarı'nda tanıtılıyor. Fuardaki Nevşehir standı ilk günden katılımcıların ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi Gaziemir Fuar İzmir'de açıldı.

Uluslararası turizm aktörlerinin buluşacağı, 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcının yer alacağı ve 58 ülkeden ziyaretçilerin ağırlanacağı fuarda Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da yerini aldı.

Fuar alanı içerisindeki A Holü 110 numarada yer alan Nevşehir standı içerisinde Nevşehir Belediyesi'nin yanı sıra Kapadokya Alan Başkanlığı, KAPTİD, TÜRSAB, KAPHİP, KOZTEP, Uçhisar, Ürgüp ve Kozaklı Belediyeleri yer alıyor.

Kapadokya bölgesinin tüm yönleri ile ziyaretçilere anlatıldığı stanttaki Nevşehir Belediyesi bölümünde ise Nevşehir'de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir tanıtılıyor.

13. Yüzyıl'dan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu ve kısa sürede hem yerli hem de yabancı turistlerde büyük merak uyandıran Kayaşehir ile ilgili ziyaretçilere tanıtım broşürleri dağıtılarak görüntüler eşliğinde bilgiler veriliyor.

Fuarın ilk gününde açılış programına katılarak Vali İnci Sezer Becel ile birlikte ziyaretçileri ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Dünyada bir başka eşi ve benzeri olmayan Kapadokya bölgemizi ve Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'i tanıtmaya devam ediyor. Fuarın ilk gününde Nevşehir standına olan ilgi bizleri çok mutlu etti. Balon turları, eşsiz güzellikteki vadileri, doğa harikası peribacaları ile birlikte bölgenin el sanatları ürünlerinin tanıtıldığı fuarda Kayaşehir'de ziyaretçilerde büyük merak uyandırdı. Bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olacağına inandığımız Kayaşehir ile ilgili 2022 turizm sezonunda önemli gelişmeler yaşayacağız" dedi.

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