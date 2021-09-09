KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
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KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU

KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi.

BAŞAKŞEHİR, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Görüntüler, Kayaşehir'de kaydedildi. Çok katlı binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı. Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU
KAYAŞEHİR'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ; KÜÇÜK ÇOCUK PENCERENİN PERVAZINDA OTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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