Kayaşehir'de Yeni Mekanlar Turizme Kazandırılıyor

Kayaşehir'de Yeni Mekanlar Turizme Kazandırılıyor Nevşehir'de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşimi olarak kabul edilen Kayaşehir'de yeni mekanların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Kayaşehir'de Yeni Mekanlar Turizme Kazandırılıyor

Nevşehir'de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşimi olarak kabul edilen Kayaşehir'de yeni mekanların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

2014 yılında Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında tesadüfen keşfedilen ve geçtiğimiz yıl turizme kazandırılan Kayaşehir'de temizlik çalışmaları sürüyor.

Nevşehir Kalesi ve çevresindeki 437 bin metre karelik bir alanı kapsayan Kayaşehir'de 6. Yüzyıldan günümüze sürekli yaşam izleri bulunuyor.

İçerisinde kaya oyma bezirhaneler, şırahaneler, tüneller, mezar odaları, su yolları, kamusal alanlar, yaşam alanları, iş atölyeleri (işlik), havalandırma tünelleri, kaya oyma kilise ve manastırın bulunduğu Kayaşehir'de şu anda 5 bin metre karelik bölüm turistlerin ziyaretine açık bulunuyor.

Bölgede Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar ile birlikte önümüzdeki haftalarda 135 metrelik su tüneli ile birlikte geçtiğimiz yüzyıllarda at ahırı olarak kullanılan ve günümüzde Doğa Tarihi Müzesi'ne çevrilen kaya oyma mekan turizme açılacak.

Yüzyıllar öncesinde yapılan 135 metrelik su tüneli ile birlikte içerisinde Kapadokya bölgesinin jeolojik yapısını gösteren taş ve minerallerin sergileneceği Doğa Tarihi Müzesi'nin yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yeni açılacak olan kaya oyma mekanlar içerisinde statik güçlendirme ve aydınlatma çalışmalarının sürdüğü Kayaşehir'de turistlerin yeni alanları gezebilmeleri için ahşap yürüyüş platformları kuruluyor.

İlk etabı geçtiğimiz yıl turizme kazandırılan ve yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gören Kayaşehir'de temizlik çalışmaları Nevşehir Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinin bilimsel danışmanlığında ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı, Kayseri Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Kayseri kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu denetiminde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Habermetre