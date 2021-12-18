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Kayaşehir Beyaza Büründü

Kayaşehir Beyaza Büründü
Habermetre - Haberler | Toplum

18-12-2021 10: 25: 18 44Nevşehir'de uzun süredir beklenen ve dünden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir beyaza büründü.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 18-12-2021 10: 25: 18 44

Nevşehir'de uzun süredir beklenen ve dünden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir beyaza büründü.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olması beklenirken yağış sonrasında Nevşehir'de oluşan beyaz görüntü kendisine hayran bıraktı.

Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir'de beyaz örtü ile kaplandı.

Açıldığı günden bu yana kısa sürede yüzbinlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, drone ile havadan görüntülendi.

Doyumsuz manzarası ile fotoğraf tutkunlarının kış aylarında gözde merkezlerinden biri haline gelen Kayaşehir, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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