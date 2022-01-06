Kayaş Caddesi'ne aydınlatma direkleri dikildi - Haberler
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Kayaş Caddesi'ne aydınlatma direkleri dikildi

Kayaş Caddesi'ne aydınlatma direkleri dikildi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, Kayaş Caddesi'ne led lambalı 12 dekoratif aydınlatma direğinin dikildiğini bildirdi.

Mamak Belediyesi, Kayaş Caddesi'ne led lambalı 12 dekoratif aydınlatma direğinin dikildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, caddeye 10 aydınlatma direğinin daha dikileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ın aydınlığı, estetiği ve güzelliğiyle göz alıcı bir ilçe haline geleceğini belirtti.

???????Montajı yapılan aydınlatma direklerinin tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçildiğini aktaran Köse, "Yaptığımız çalışmalarda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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