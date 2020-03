Kayarken Türk bayrağı açan Sarıkamışlı eğitmenlerden Mehmetçiğe destek

05.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:34

Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi kayak eğitmenleri, kayarken Türk bayrağı açarak Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Kayak merkezinde yerli ve yabancı turistlere kayak dersleri veren eğitmenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için birlik oldu.

Pistten kayak yaparak açtıkları Türk bayrağı ve "Başımız sağ olsun" pankartı eşliğinde inen eğitmenler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kayak eğitmenlerine kayakseverler de alkışlarla destek verdi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de ve diğer bölgelerde görev yapan Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden Usta, "Ülkemizin her köşesinde bayrağımız için can veren bütün şehitlerimizi beraberinde Suriye'de, İdlib'de bu ülke için, bayrak için mücadele eden tüm şehitlerimizi şehitler diyarı Sarıkamış'tan rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." dedi.

Kaynak: AA