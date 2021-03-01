Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
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Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler

01.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:46
Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler

Son dakika haberler... ARDAHAN Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi (45) ve Kürşat Bozkır (31) akordiyon ve nagara çalarak, dağın zirvesinden indiler.

ARDAHAN Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi (45) ve Kürşat Bozkır (31) akordiyon ve nagara çalarak, dağın zirvesinden indiler.

Ardahan'a 20 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi zirvesinden çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri şarkılarla iniş yapan Halk Oyunları Antrenörü Cansel Tanrıverdi ve Elektrik Teknikeri Kürşat Bozkır, çevredekilerinin ilgi odağı oldu. Amaçlarının Yalnızçam Kayak Merkezi'ni tanıtmak olduğunu söyleyen Tanrıverdi, "Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
Son dakika haber... Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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