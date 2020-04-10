Kayara Filmi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sinema ›› Kayara Filmi - Haber
Sinema

Kayara Filmi

Kayara filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kayara filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Kayara Filmi

Sadece erkeklerin alındığı bir gruba girmeyi kafasına koyan bir İnka kadınının hikayesini anlatan Peru yapımı animasyon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cesar Zelada üstleniyor.

Yönetmen: Cesar Zelada

Senaryo: Cesar Zelada

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kayara

Yapımcı Firma: Tunche Films

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: Peru

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Tunche Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Kayara Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haber
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haber
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haber
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti Haber
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla...
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kim Kardashian Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayara Filmi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:33:15. #1.15#
title