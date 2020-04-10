Kayara Filmi

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Sadece erkeklerin alındığı bir gruba girmeyi kafasına koyan bir İnka kadınının hikayesini anlatan Peru yapımı animasyon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cesar Zelada üstleniyor. Yönetmen: Cesar Zelada Senaryo: Cesar Zelada Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Kayara Yapımcı Firma: Tunche Films Yapım Yılı: 2023 Yapım Ülkesi: Peru Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Tunche Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Kayara Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com