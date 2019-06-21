Kayapınar Gençlik Merkezinde yaz kursları başladı

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başladı.

Kayapınar Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için ilçe genelinde yaz kurslarının başladığı bildirildi.

Gençlik merkezinin, sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenlediği ifade edilen açıklamada, merkezde yaz dönemi boyunca gençlerin yaz tatillerini keyifli ve verimli geçirmelerini sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA