Kayapınar Eğitim Akademisindeki kurslarda 538 öğrenci eğitim görüyor

Kayapınar Eğitim Akademisinde 538 öğrenci TYT, AYT ve LGS kurslarından ücretsiz yararlanıyor.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından gençlerin eğitim hizmetine sunulan Kayapınar Eğitim Akademisinde 400 öğrenci AYT, TYT, LGS'ye hazırlanıyor, 138 öğrenci de robotik kodlama ve İngilizce kurslarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, "Belediyemize bağlı 9 bilgi evimiz vardı, oralarda 2 bin 900 öğrencimiz eğitim alıyor. Fakat bugün farklı bir konsept ile eğitime başlıyoruz. Burada daha çok sınavlara yönelik bir eğitimimiz olacak. Şu an itibarıyla 538 öğrencimiz burada kayıtlı, 26 da öğretmenimiz var. Burada 8. sınıflar ve 12. sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Bir de küçük yaş gruplarımız için robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak. Amacımız eğitimimizin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.