Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı - Haberler
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Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesinin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri devam ediyor.

Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha önce ilçedeki çeşitli okullarda 55 Z Kütüphane yaptırdıkları belirtti.

Daha sonra Koç ve beraberindekiler öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.

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AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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