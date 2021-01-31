Kayapınar'da kısıtlamadan muaf iş yerleri denetlendi
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Kayapınar'da kısıtlamadan muaf iş yerleri denetlendi

31.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:18
Kayapınar'da kısıtlamadan muaf iş yerleri denetlendi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Kayapınar Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerinde denetim yaptı.

Vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik gıda ulaşması için yapılan denetim kapsamda ilçe genelinde hizmet veren fırın, market, kasap ve sipariş usulü çalışan lokanta ve pastaneler incelendi.

Denetimlerde ürün kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ürün ve ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığını kontrol eden ekipler, esnafı kurallara uyması yönünde uyardı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, uygulanan denetim ve tedbirlerle hedeflerinin ilçede sıfır vakaya ulaşmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Koç, "Sıfır vaka hedefine ulaşmak için ekiplerimiz sahada sürekli esnaf ve vatandaşlarımızın kurallara uyması için denetimler yapıyor. Kısıtlama günlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Koç, öte yandan ilçe genelinde ev ziyaretlerini sürdürerek ailelerin talep ve sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretlerinde özellikle dezavantajlı ailelere ağırlık verdiklerini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her zaman destek veriyor. Biz de gönül almak, dua almak ve vatandaşımızın halini hatırını sormak için ziyaretler ediyoruz. Kayapınar Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak gerek yaşlı gerekse ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve devletimizin şefkat elini uzatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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