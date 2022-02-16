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Kayapınar'da KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Kayapınar'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Kayapınar Belediyesi, temel gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesinin ardından ilçedeki marketlerde denetim yaptı.

Kayapınar Belediyesi, temel gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesinin ardından ilçedeki marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde uygulanan KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başlayan ekipler, raflarda etiket bulunup bulunmadığını, satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetledi.

Uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü yapan ekipler, olumsuz bir durum tespit etmeleri halinde hazırladıkları tutanağı yasal işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Zabıta, Güncel, Haberler

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