Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor
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Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor

11.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:32
Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte haftalık tematik denetimler gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte haftalık tematik denetimler gerçekleştirdi. 30 kişilik zabıta ekibi tarafından yapılan denetimlerde rehberlik edici oto kontrol sağlayıcılık yönünden azami istifade ediliyor.

Kayapınar İlçe Belediyesi, 1 Mart'tan itibaren başlatılan normalleşme süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hayata geçirilen haftalık tematik denetimlerine başladı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik ekip ile yapılan haftalık tematik denetimler çerçevesinde, Kayapınar ilçe sınırlarındaki kafe, restoran, lokanta, kıraathane, market ve bakkal gibi iş yerlerine yönelik denetimlere devam ediyor.

Denetimlerde rehberlik edici oto kontrol sağlayıcılık yönünden azami istifade ediliyor. Denetimlerde kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarda bulunan iş yerlerine gerekli idari işlemler uygulanıyor. - DİYARBAKIR

Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor
Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor
Kayapınar'da haftalık tematik denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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