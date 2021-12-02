Kayapınar'da 688 bebeğe 'Hoş geldin' paketi dağıtıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde doğum yapan kadınlar ve yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 688 bebeğe 'Hoş Geldin Kayapınar'ın Bebeği' paketi dağıtıldı. Ayrıca, 2021 yıl içerisinde bin 170 çölyak hastasına gıda kolisi verildi.

Kayapınar İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı çalışmalara imza atmaya devam ederken, bu çerçevede yeni doğan bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye Kadın ve Aile Müdürlüğünce 2 yıldır başlatılan 'Hoş Geldin Kayapınar'ın Bebeği' projesinden, 2021 yılı içerisinde 688 anne evlerinde ziyaret edilerek, içerisinde şampuan, 3'lü ıslak mendil, 3'lü sabun, bebek yağı ve bebek kremi gibi ürünlerinin yer aldığı bebek çantası dağıtıldı.

"Bebeklerimizin sağlıklı gelişimini önemsiyoruz"

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yeni doğum yapan annelerin özel günlerinde yanlarında olmayı ve dünyaya gözünü açan bebeklerin sağlıklı gelişimini önemsediklerini ifade ederek, ziyaretlerde emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.

Annelerden belediyeye teşekkür

Hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getiren anneler ise "Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a ve emeği geçenlere, bizlerin mutluluklarına ortak oldukları ve hediye paketleri takdiminde bulundukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayapınar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından bu yıl Çölyak ve PKU hastalarına yönelik düzenlenen proje kapsamında bin 170'ü çölyak hastası ve 75'i de PKU hastasına, temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteği verildi. - DİYARBAKIR