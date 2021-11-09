Kayapınar'da 4 bin 595 öğrenci yüzme öğrendi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları ile yaz ayında başlatılan ' Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ilçedeki 2'si kapalı 4 yüzme havuzunda 4 bin 595 çocuğa yüzme öğretildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları ile yaz ayında başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçlarını karşılayan Kayapınar Belediyesi, tüm çocukların yüzme kursundan faydalanması için kış ayında da kapalı yüzme havuzlarında kurslara devam ediyor. 7-15 yaş arası tüm çocukların yüzme kurslarından faydalandığı proje kapsamında şimdiye kadar Küpeli Havuzunda bin 280, Anzele havuzunda bin 780, Dicle Havuzunda 750 ve Fırat Havuzunda ise 785 olmak üzere 4 bin 595 öğrenci yüzme eğitimi verildi.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde görevli, 8 bayan ve 8 erkek olmak üzere 16 yüzme hocası tarafından verilen yüzme eğitimleri kapalı yüzme havuzlarında devam ediyor. - DİYARBAKIR