Kayapınar Belediyesinden Örnek Proje
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Kayapınar Belediyesinden Örnek Proje

Kayapınar Belediyesinden Örnek Proje
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Kayapınar Belediyesinden Örnek ProjeKayapınar Belediyesinden Örnek Proje Kayapınar Belediyesi ile Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte "Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi" Projesi hayata geçirildi.

Kayapınar Belediyesinden Örnek ProjeKayapınar Belediyesinden Örnek Proje Kayapınar Belediyesi ile Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte "Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi" Projesi hayata geçirildi. Proje alanında incelemelerde bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, proje ile birlikte Daha önce çöp olarak kullandıkları atıkları proje ile birlikte geri dönüştürme fırsatı yakaladıklarını belirterek, projenin Diyarbakır ve Ülkeye örnek bir proje olacağını söyledi. Doğa ve Çevre Dostu Kayapınar Belediyesi, Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte "Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi" adlı projeyi hayata geçirerek, örnek bir çalışmaya imza attı. Belediye tarafından tahsis edilen proje alanını ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. "HEM TOPRAĞI İYİLEŞTİRECEĞİZ, HEM DE ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ" Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi projesini, Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Koç, "Kooperatif yetkililerince bize sunulan projeyi beğendik ve hayata geçirmeye başladık. Tabi öncelikli amacımız atıkların geri dönüştürülmesidir. Biz her zaman pazarlarda günlük 3, 5-4 ton atık topluyoruz. Ancak, bu atıkları biz çöp olarak değerlendiriyorduk. Fakat bu projeyle birlikte bunları kompostoya dönüştürüyoruz. Bir taraftan bu atıkları geri dönüştürmüş olacağız, bir taraftan da çiftçilerimize destek vereceğiz. Toprağımızı iyileştireceğiz aslında. Görüyorsunuz kuraklık var. Zor bir dönemde geçiyoruz. Sonbahar mevsiminde biz bunları çiftçilerimize vereceğiz. Onlar da toprağın gübresi olarak değerlendirecekler. Amacımız toprağa daha az kimyasalların gitmesini sağlamak ve toprakta suyu daha fazla tutabilmek. Bu projeyle inşallah bunu hayata geçireceğiz. Tabi günlük 3, 5 ton atık topluyoruz. Buradan 1 ton komposto elde ediyoruz. İnşallah başta ilçemiz ve Diyarbakır olmak üzere sonra Ülke genelinde hayırlı bir proje olacaktır" diye konuştu. "PROJE ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAKTIR" Koç, Belediye olarak proje için alan tahsisinde bulunduklarını belirterek, "Burada çalışmalarımız devam ediyor. Atıkları geri dönüştürmek için bir merkez oluşturuyoruz. Burada ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Personel tahsis ettik. Bu işleri birlikte yürütüyoruz. Bu projenin ilerlemesi biraz da çiftçilerimizin atıkları geri dönüşümleri daha artırarak, genişleyerek büyüyecektir. Büyük ihtimalle diğer İl, İlçelere ve ülkemize örnek bir proje olacağına inanıyoruz. Bize destek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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