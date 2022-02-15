Kayapınar Belediyesinden KDV indirimi denetimi

Temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisinin KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kayapınar ilçesinde de Kayapınar Belediyesi Zabıta ekipleri denetim için sahaya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili karar, 13 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

Kayapınar zabıta ekipleri uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere belediye sınırları içinde faaliyet veren tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyip, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetledi.

Uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolü yapılırken, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle ilgili markette seçilen ürünleri denetlenen işyerinde kasadan geçirerek KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediği kontrol ediyor. Ekipler, bununla ilgili olumsuz bir durum tespiti halinde tutanak tanzim ederek gerekli yasal işlemi uygulamak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdiği belirtildi. - DİYARBAKIR