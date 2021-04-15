Kayapınar Belediyesinden işletmelere denetim
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Kayapınar Belediyesinden işletmelere denetim

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Kayapınar Belediyesinden işletmelere denetim

Kayapınar Belediyesince, ilçedeki vatandaşların sağlığının korunması için yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerde denetim yapılıyor.

Kayapınar Belediyesince, ilçedeki vatandaşların sağlığının korunması için yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerde denetim yapılıyor.

Belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazanda da yeni tip kronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde ürün kalitesi, hijyen, ekmek gramajı, son kullanma tarihi gibi hususları kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Müşteri ve esnafın maske kullanmaya riayet etmesini isteyen ekipler, esnafa kurallara uymayanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacağını iletti.

Ekipler, ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede işletmelerdeki denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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