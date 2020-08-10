Kayapınar Belediyesinden dezenfekte çalışması Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, başlattığı temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, başlattığı temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları doğrultusunda temizlik ekipleri sayısı artırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait süpürme aracı, sokak ve caddeleri su ve sabunla yıkayarak, dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak çöp toplama, cadde ve sokak dezenfektasyon çalışlarını büyük bir titizlikle ve hassasiyetle sürdürüyor.

Ekipler, Başkan Koç'un talimatı ile tüm sokak ve caddeleri temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarına devam ediyor.

Kayapınar'ın Diyarbakır'ın en temiz ve düzenli ilçesi olduğunu belirten Koç, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmete devam edeceklerini söyledi.

Çevre temizliği ve çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunan Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Rutin temizlik çalışmaları dışında özellikle koronavirüs sürecinde mahallelerimizin tamamını detaylı olarak temizledik. Çevremizi temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassas davranacağına inanıyorum."

Kaynak: AA