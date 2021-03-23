Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu "Sınır" oyunuyla perdelerini açıyor
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Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu "Sınır" oyunuyla perdelerini açıyor

23.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:40
Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu 'Sınır' oyunuyla perdelerini açıyor

Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan perdelerini "Sınır" oyunuyla açıyor.

Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan perdelerini "Sınır" oyunuyla açıyor.

Salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tiyatro, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Muzaffer İzgü'nün yazdığı, evlerinden, sevdiklerinden, alıştıkları yaşam tarzından uzakta, silahların gölgesinde, ülkelerinin sınırını korumakla görevlendirilmiş iki komşu ülkenin askerleri arasında geçen, kara mizah öğeleriyle yüklü, savaş karşıtlığını konu alan, yönetmenliğini Halim Kaplan'ın yaptığı ve Hüseyin Begtaş ile Osman Kaçmaz'ın rol aldığı oyun ile seyirciyle buluşacak.

Oyunun yönetmeni Kaplan, yaptığı açıklamada, seyircileriyle buluşacakları günü özlediklerini, seyircilerin de kendilerini özlediğini belirterek, bunun her fırsatta dile getirildiğini söyledi.

Süreçten dolayı perdeleri kapalı olmasına rağmen ellerinden geldiğince çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kaplan, "Normalleşme süreciyle Kayapınar Belediyesi olarak kaldığımız yerden tiyatro derslerine ve oyun provalarına devam ederek, pandeminin tiyatromuza ve seyircimize verdiği zararın açığını nice güzel oyunlar sahneye koyarak kapatmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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