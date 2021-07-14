Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi

Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığı için sahaya inen Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, pazarlarda sağlık kontrolünün yanı sıra küpe, pasaport ve evrak denetimi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığı için sahaya inen Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, pazarlarda sağlık kontrolünün yanı sıra küpe, pasaport ve evrak denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı bir ibadet için hayvan satış alanlarında denetime hız verdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Talaytepe ve Peyas Mahallesinde kurulan kurban satış pazarlarını tek tek denetledi. Pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapılarak hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca hayvanların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetlendi.

Zabıta ekipleri tarafından da Covid-19 salgını nedeniyle hayvan satış işlemlerinde el sıkışılmaması ve maske mesafe temizlik kurallarına uyulması konusunda alıcı ve satıcılar bilgilendirildi. - DİYARBAKIR

Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi
Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi
Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Camide çocuğu darbeden müezzine çifte soruşturma
Camide çocuğu darbeden müezzine çifte soruşturma
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:06:39. #1.16#

title