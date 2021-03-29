Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi perdelerini Dünya Tiyatro Gününde açtı
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Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi perdelerini Dünya Tiyatro Gününde açtı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi perdelerini Dünya Tiyatro Gününde açtı

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi, bir yılın ardından perdelerini Dünya Tiyatro Günü'nde açtı.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi, bir yılın ardından perdelerini Dünya Tiyatro Günü'nde açtı.

Bir yıldır perdeleri kapalı olan Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde perdelerini "Sınır" oyunuyla açtı.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibinin tertiplediği, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı, yönetmenliğini Halim Kaplan'ın yaptığı "Sınır" adlı kara mizah tadındaki oyun öncesi sahneye çıkan oyuncular ve Kültür ve Sanat ekibi seyircileri selamladı.

Yoğun ilgi gören oyunun ardından, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, oyunculara ve tiyatro ekibine plaket verdi.

Büyük alkış alan oyun sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan, oyuncuların ve ekibin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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