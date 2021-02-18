Kayapınar Belediyesi, karla mücadele çalışması başlattı
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Kayapınar Belediyesi, karla mücadele çalışması başlattı

18.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:40
Kayapınar Belediyesi, karla mücadele çalışması başlattı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe gibi iş makinaları ve personellerle şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaldırım ve parklarda da kar küreme çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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