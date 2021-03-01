Kayapınar Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Kayapınar Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında protokol imzalandı

01.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:20
Kayapınar Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Kayapınar Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kayapınar Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç arasında imzalanan protokol ile 2021 yılı içerisinde "Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri"nin altı cildi ile "Ahkam Defterleri"nin dört cildinin basımı gerçekleştirilecek.

Kitapların, 6 asırdan fazla hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyo kültürel ve ekonomik yapısı açısından ciddi katkılar sunacak son derece önemli ve güvenilir bilgi kaynağı niteliğindeki tarihi vesikalardan oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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