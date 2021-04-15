Kayapınar Belediyesi EBA şampiyonlarını ödüllendirdi
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Kayapınar Belediyesi EBA şampiyonlarını ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Kayapınar Belediyesi EBA şampiyonlarını ödüllendirdi

Kayapınar Belediyesi, "EBA şampiyonlarını arıyor" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitimin usul ve esaslar belirlendi
İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitimin usul ve esaslar belirlendi

Kayapınar Belediyesi, "EBA şampiyonlarını arıyor" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kayapınar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yarışmaya katılan 120 öğrenci için belediyede ödül töreni düzenlendi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı EBA eğitim programına katılımları teşvik etmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Eğitime önem verdiklerini belirten Koç, "Eğitimde hiçbir kayıp istemiyoruz. Gelecek nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü sizler bizlerin yarınlarısınız. Güzel geleceğimizsiniz, o yüzden sizin için ne yapsak azdır." dedi.

Daha sonra öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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