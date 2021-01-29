Kayapınar Belediyesi Çadır-Vet'i hizmete sundu

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, sokak ve evcil hayvanlarına veterinerlik hizmeti sunmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Çadır-Vet'i hizmete sundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, sokak ve evcil hayvanlarına veterinerlik hizmeti sunmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Çadır-Vet'i hizmete sundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından açılışı yapılan Çadır-Vet'te sokak hayvanlarının bakımları ve aşıları yapılacak.

Koç, Kayapınar için büyük bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çadır-Vet'te, iki veteriner hekim ve 1 veteriner teknisyeni hizmet verecek.

Açılışa katılan hayvanseverler de Çadır-Vet'in açılmasından dolayı gösterdiği hassasiyetten dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Koç'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin