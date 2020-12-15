Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak

15.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:33
Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Kayapınar Belediyesi, her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandırmak adına ilçedeki 2 bin 300 metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapacak. 1 milyon 800 bin lira proje maliyetiyle kurulacak merkezde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi sağlanacak.

Binlerce ton atık ekonomiye kazandırılacak

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çevre çalışmalarını ve bilincini önemseyerek geri dönüşüm çalışmalarına fazlasıyla önem verdiklerini söyledi. Kaymakam Koç, "Geri dönüşümde en önemli faaliyet bu noktada vatandaşımızı, geri dönüşümün çevreye, geleceğe ve ekonomimize katkısı noktasında bilinçlendirebilmek. Bunun içinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık yönetimi sistemini kurmak amacıyla ilçemize dev 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini kuracağız. Bu anlamda proje çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede merkezimin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu merkezle birlikte binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor
Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor
OYAK'ın çimento fabrikaları ve beton tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
OYAK'ın çimento fabrikaları ve beton tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:37:09. #1.14#
title