Kayapınar Belediyesi, araç filosu genişletildi
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Kayapınar Belediyesi, araç filosu genişletildi

27.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:52
Kayapınar Belediyesi, araç filosu genişletildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 4 çöp kamyonu kazandırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 4 çöp kamyonu kazandırıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, araç desteğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, Kayapınar'a kazandırılan araçlarla belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Tüm faaliyetlerinin temiz ve yaşanabilir bir Kayapınar için olduğunu kaydeden Koç, "İlçemizin daha temiz olması amacıyla gece ve gündüz durmadan temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bize desteklerde bulunmalarını istiyoruz. Sonuçta hem biz idareciler hem de vatandaşlar olarak tek amacımız her şey temiz bir Kayapınar olmalıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız, çöpleri belirtilen saatlerde dışarıya bırakmalarıdır." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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