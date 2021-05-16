Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ilçedeki semt pazarlarını ziyaret etti

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçedeki semt pazarlarında denetimde bulundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçedeki semt pazarlarında denetimde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın üreticilerin mağdur olmaması ve vatandaşların da ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulmasına izin verdiği pazar yerleri dün tam kapanma sürecinde kinci kez açıldı.

İlçenin 3 farklı yerinde açılan pazar yerlerine vatandaşlar zabıta görevlilerince HES kodu kontrolünün ardından alındı.

Vatandaşlara maske dağıtıldı.

Alınan tedbirleri beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan ve Zabıta Müdürü Abdullah Yılmaz ile yerinde inceleyen Koç, esnaf ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Koç, alınan tedbirlerden dolayı ilgili birim yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya