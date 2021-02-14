Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye personellerini ziyaret etti
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Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye personellerini ziyaret etti

14.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:42
Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye personellerini ziyaret etti

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi.

Başkan Koç, belediyeye bağlı Makine İkmal Şantiyesindeki personellerden ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Koç, "Belediyemizin tüm birimlerinde disiplinli bir şekilde özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Kayapınar nüfus olarak büyük bir ilçe. Kentimizin gelişmesi, örnek teşkil etmesi ve sorunların en hızlı şekilde çözüme ulaşması için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Bu görevi herbirinizin layığıyla yerine getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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