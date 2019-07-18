Kayapa OSB’nin önceliği altyapı
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kayapa OSB) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi.
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kayapa OSB) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi. Podyum Davet'te düzenlenen toplantıda, üyeler, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Kaynak: Dunya.com
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