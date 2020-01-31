 KAYAPA OSB'NİN 2020 yılı değerlendirildi
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 KAYAPA OSB'NİN 2020 yılı değerlendirildi

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Heykel Valilik Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

31.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29
 KAYAPA OSB'NİN 2020 yılı değerlendirildi

Valisi ve Müteşebbis Heyeti Başkanı Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleşen Kayapa OSB Müteşebbis Heyeti 3. toplantısında, heyet üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda, 2019 yılı faaliyetleri gözden geçirilirken, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak değerlendirildi. Toplantıda, Kayapa OSB'nin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında fikir alışverişinde bulunularak, gündem maddeleri karara bağlandı.

Kaynak: Bültenler
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