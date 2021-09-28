Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

Eskişehir'de kum ve tuğla dolu bir kamyon, kerpiç yapıdaki türbenin duvarına çarparak durabildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kum ve tuğla dolu bir kamyon, kerpiç yapıdaki türbenin duvarına çarparak durabildi. Kamyonun park halindeki araçların arasına dalmasına çok az mesafe kala durması daha büyük bir zararı önledi.

Kemal Zeytinoğlu caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kum ve tuğla ile dolu bir kamyonun yokuşu çıkarken geriye kaymaya başladığı iddia edildi. Yükten dolayı şoförünün durduramadığı söylenen kamyon türbe duvarına çarparak durabildi. Az aşağıda park halinde birçok araca doğru sürüklenen kamyonun türbe duvarına çarparak durmasıyla büyük bir facia atlatılmış oldu. Birçok aracın ve yakınındaki insanların zarar görebileceği bir kazanın önüne geçilirken türbede bulunan insanlar kısa süreli panik yaşadı.

Daha fazla tahribat olabilirdi

Kasası tuğla ve kum ile dolu olduğu söylenen kamyonun çarptığı kerpiç yapıdaki Hazreti Şehabettin Sühreverdi türbesinin duvarı büyük zarar gördü. Normalde yük dolu kamyonların çarptığı beton binaların dahi büyük zarar görmesine alışan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza sebebi ile türbe içinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Türbe duvarının onarımı başladı

İnşaat malzemelerinin ticaretini yapan bir firmaya ait olduğu iddia edilen kamyonun çarpma sonucu türbe duvarlarında tahribata sebep oldu. Kamyonun ait olduğu firma tarafından yapılacağı öğrenilen onarma çalışması günün erken saatlerinden itibaren başladı. - ESKİŞEHİR

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yiğit Marcus Aral Bülent Ersoy Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:18:15. #1.12#