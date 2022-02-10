Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı - Haberler
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Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı

Sivas'ta yağan kar sonrası yolun kaygan oluşu nedeniyle kayan tır, karayolunu tek taraflı olarak araç ulaşımına kapattı.

ERZİNCAN (İHA) - Sivas'ta yağan kar sonrası yolun kaygan oluşu nedeniyle kayan tır, karayolunu tek taraflı olarak araç ulaşımına kapattı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan E.K (32) yönetimindeki 38 JJ 397 plakalı Mercedes marka tır, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yolda ters döndü. Yol Erzincan istikametinde tek taraflı araç ulaşımına kapandı. Trafik diğer şehitten verildi. Yol, tırın vinç yardımı ile kaldırılması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. - SİVAS

Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı

Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzincan, Tragger, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haberler

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