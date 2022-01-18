Kayan TIR, hendeğe düştü; karayolu ulaşıma kapandı
Ankara kara yolunun Kestel ilçesi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, hendeğe düştü.
BURSA- Ankara kara yolunun Kestel ilçesi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, hendeğe düştü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Bursa istikameti, TIR'ın kurtarılmasının ardından yaklaşık 20 dakika sonra yeniden açıldı.
Kentin İnegöl ile dağ ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 15 santim ulaştı. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, hendeğe düştü. Kaza nedeniyle karayolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle kaza bölgesine ters istikametten gitti. TIR'ın kurtarılmasının ardından yol, yaklaşık 20 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı yolda önlemlerine devam ederken, trafik ekipleri de belirli bölgelere kontrol noktaları kurdu.