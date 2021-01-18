Kayan otobüs yolu kapattı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulanık-Ağrı Karayolununda kayan bir yolcu otobüsü yolu ulaşıma kapattı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulanık-Ağrı Karayolununda kayan bir yolcu otobüsü yolu ulaşıma kapattı. Yolcu otobüsü ve 25 araç yolda, mahsur kaldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aralıksız etkili olan kar yağışı şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu. Bulanık-Ağrı karayolu Kazana rampasında şehirler arası otobüsü kayarak, yolu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanması ile birlikte 25 araç da yolda mahsur kaldı. Karayolları 113. Şube Şefliğine ait iş makinaları yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Kısa sürede yolda aksama meydana geldi. Bölgede tipi ve kar yağışı devam ediyor.

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı