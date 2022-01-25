KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 3 arkadaş karla kaplı yolda ilerleyerek çekim yaparken kayan minibüsün araca çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza dün gece saatlerinde, Çaycuma ilçesi Filyos yolunda meydana geldi. 3 madenci, işçi servisinde karla kaplı yolda minibüsle ilerlerken, arka koltukta oturan kişi cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Bu sırada karşıdan gelen bir minibüs karla kaplı yolda kayarak minibüsü çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada araçlar hasar gördü.