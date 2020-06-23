Kayan araç yol kenarına uçtu Edirne'nin Keşan ilçesi ve çevresinde başlayan sağanak yağış, beraberinde kaza getirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesi ve çevresinde başlayan sağanak yağış, beraberinde kaza getirdi. İpsala-Keşan karayolunda ıslak zeminde kayan araç, yol kenarına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, İpsala - Keşan karayolunun Keşan ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala'dan Keşan yönüne seyir halindeki C.G.S. (57). yönetimindeki 59 RC 558 plakalı araç, ilçeye girişi sırasında ıslak yolda kaydı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, içindeki bir 2 kişi ile birlikte, yol kenarına uçtu. Yol kenarındaki alanda bulunan ağaçlara takılan araç ancak durabildi. Kaza sırasında araç içinde yolcu olarak bulunan H.S., hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.S., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA