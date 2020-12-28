Kayamakam Midyat'ta Yaldo Bayramını kutladı
28.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:54
Mardin'in Midyat Kaymakamı Tekin Dudar, Süryanilerin Yaldo (Doğuş) Bayramını kutladı.
Mardin'in Midyat Kaymakamı Tekin Dudar, Süryanilerin Yaldo (Doğuş) Bayramını kutladı.
Tekin ve beraberindekiler, Işıklar Mahallesinde bulunan Süryani Ortodoks Mor Barsovmo Kilisesini ziyaret etti.
Ziyarete, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalende Savaş Ünal, Müftü Mehmet Tahir Pekim ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol