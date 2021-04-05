Kırıkkale'de kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kırıkkale'de kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hacıbalı köyünde hayvancılık yapan Zekeriya Aktaş, hayvanlarını otlattığı sırada bir keçi kayalıkta mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayan Aktaş, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden 4 kişilik AFAD ekibi, keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kırıkkale'de kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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