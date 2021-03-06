Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
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Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

06.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:51

Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı Beypazarı'nda dağda mahsur kalan keçi, AKUT tarafından kurtarıldı.

Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

ANKARA - Beypazarı'nda dağda mahsur kalan keçi, AKUT tarafından kurtarıldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ankara ekibi, Beypazarı'nda sarp kayalıkta üç gündür mahsur kalan keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Ankara ili Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprüsü mevkisinde sarp kayalıkta bir keçi mahsur kaldı. Keçinin sahibi AKUT ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine AKUT Ankara ekibi kısa sürede yedi gönüllüsüyle bölgeye ulaştı. Gömleksiz mevkisinde keçinin sahibi ile buluşan AKUT ekibi, hayvanın üç gündür mahsur olduğu yamaçta, drone'la yer tespiti yaptı. Araziyi inceleyerek planlama yapan AKUT, kayalıklardan güvenli iniş için ip istasyonu kurdu. Ardından ekipten iki gönüllü ip teknikleriyle 100 m iniş yaparak keçiye ulaştı. Hayvan sabitleme kemeri kullanarak keçiyi yanlarına alan AKUT gönüllüleri kayalıklardan inişi tamamlayarak, hayvanı sağ salim sahibine teslim etti.

Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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