Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.
Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.
Sincik ilçesi Hasanlı köyü kırsalında Abuzer Sevinç'e ait keçilerden biri sürüden ayrılmasının ardından kayalıkta mahsur kaldı.
Keçi sahibi ve köylülerin uğraşlarına rağmen keçiye ulaşamayınca durum AFAD'a bildirildi.
Köye gelen ekipler, halat kullanarak 2 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden aldıkları keçiyi Sevinç'e teslim etti.