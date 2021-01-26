Kayalıkta mahsur kalan İsveçli turisti JAK ve AKUT kurtardı
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Kayalıkta mahsur kalan İsveçli turisti JAK ve AKUT kurtardı

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:30
Kayalıkta mahsur kalan İsveçli turisti JAK ve AKUT kurtardı

Muğla'nın önemli turizm merkezi Fethiye'de yürüyüşte yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turisti, JAK ve AKUT ortak operasyonla kurtardı.

Muğla'nın önemli turizm merkezi Fethiye'de yürüyüşte yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turisti, JAK ve AKUT ortak operasyonla kurtardı.

Fethiye'ye tatile gelen İsviçreli Peter Andrin Steiner (68), Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı. Bir süre patikada yürüyen Steiner rotasını kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla inmeyi başaramayan Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi.  Steiner'e ulaşan ekipler bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Halatlar yardımıyla İsviçreli turiste ulaşan ekipler, Steiner'i bulunduğu alandan kurtardı. Yapılan kontrollerde Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Tourism Today

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