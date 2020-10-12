Kayalıklarla mahsur kalan köpek yavrusu kepçe yardımıyla kurtarıldı
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Kayalıklarla mahsur kalan köpek yavrusu kepçe yardımıyla kurtarıldı

12.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:38
Kayalıklarla mahsur kalan köpek yavrusu kepçe yardımıyla kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan köpek yavrusu, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan köpek yavrusu, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye tatil için gelen Mehmet Yavaş, bir köpeğin denizdeki kayalıklara bakarak garip hareketler yaptığını fark etti. Kayalıklarda bir köpek yavrusu olduğunu gören Yavaş, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, getirilen kepçe yardımıyla kayalıklara ulaşarak 3 saatlik çalışma sonucu köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek, annesine teslim edildi.

Olayı itfaiyeye haber veren Mehmet Yavaş, gazetecilere, anne köpeğin garip hareketlerle bir şey anlatmak istediğini, gösterdiği yere bakınca da yavrusunu gördüğünü ve hemen itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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