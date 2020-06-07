Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan Tosun, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre ambulansa taşındı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Enis Tosun, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşları, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerinde bulunan ve kayalıklara tırmanış hazırlıkları yapan Anadolu Dağcılık ekibi, Tosun'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra bölgeye AKUT Kocaeli ve AFAD ekibi geldi. Ayağı kırılan Tosun, sedyeye konularak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Enis Tosun'a kanyon içinde bulunan şelale yakınlarında ulaştıklarını belirterek, "Yaralı Ballıkayalar Kanyonu içinde bulunan birinci şelale yakınındaydı. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıyarak Ballıkayalar girişinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim ettik. Ayağında kırık vardı" dedi.

Kaynak: DHA