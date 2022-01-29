Kayalıklardan düşerek yaralandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta dengesini kaybederek kayalıklardan sahile düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir kişi kayalıklarda dengesini kaybederek sahile düştü ve yaralandı. Olay yerine 112 ve AFAD ekipleri çağırıldı. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından, kayalıklardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK