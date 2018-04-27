Kayalıklardan Düşerek Yaralanan Vatandaş Kurtarılarak Askeri Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

- Doğanşehir'de kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter

Yaralı vatandaşın helikopterle hastaneye sevk edilmesi MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir vatandaş, 25 Nisan 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterle bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir.