Kayalıklardan Düşerek Yaralanan Vatandaş Kurtarılarak Askeri Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Kayalıklardan Düşerek Yaralanan Vatandaş Kurtarılarak Askeri Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

- Doğanşehir'de kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Yaralı vatandaşın helikopterle hastaneye sevk edilmesi MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir vatandaş, 25 Nisan 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri...

- Doğanşehir'de kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter
Yaralı vatandaşın helikopterle hastaneye sevk edilmesi MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir vatandaş, 25 Nisan 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterle bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir.

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