Kayalıklardan düşerek yaralanan kör ayı yeni yuvasına kavuştu

Doğuştan gözleri görmeyen yavru ayının durumu iyiye gidiyor

BURSA - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan ve doğuştan gözleri görmeyen yavru ayı, ömür boyu kalacağı Bursa'ya getirildi.

Geçen ay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde yaralı bir yavru ayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından alınan ayı, tedavisi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine nakledildi. İlk belirlemelere göre gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından operasyona alınan yaralı ayının çenesi ameliyat edildi. Yine uygulanan tedaviler ile aynın genel durumu düzelirken, bir gözü de kısmen görmeye başladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Türkiye'nin tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'ne getirilen burada kendisine 'Turkuaz' adı verilen yavru ayı, arkadaşlarının yanına alınmak için gün sayıyor. 8 aylık olduğu tahmin edilen ve doğuştan gözleri görmeyen Turkuaz'ın ihtiyaçları özenle karşılanırken, tedavisi de uzmanlar tarafından yapılıyor. Sağlığı yerine geldikten sonra diğer yavru ayıların arasına alınacak olan Turkuaz, hayatının tamamını bu barınakta diğer ayılarla geçirecek.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "Yavru ayımız Tunceli Çemişgezek'de vatandaşlar tarafından kötü vaziyette bulunmuş. Yaralı olduğu anlaşılan hayvan Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne nakledildi. Burada gözlerinin görmediği ve çenesinin kırık olduğu tespit ediliyor. Burada tedavi gördükten sonra Bursa Karacabey'de bulunan Celal Acar Yaban Hayvanlarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Bizlerde burada yaptığımız tedavisinde sol gözünün tamamen görmediğini, sağ gözünün ise kısmen gördüğünü tespit ettik. Genel durumu eskisine göre gayet iyi . Biz hayvanın sağlığına ve yaşına uygun beslenme programını hazırladık ve uyguluyoruz" dedi.

Doğuştan göremeyen ayının bu sebeple annesini kaybederek kayalıklardan düştüğünün tahmin edildiğini dile getiren Sezer, "Görmemesi yaralanmasına sebep olmuş. Ortalama 8 aylık yavrumuzun adını Turkuaz koyduk. Turkuaz'ın tedavi süreci sürüyor. Görme kabiliyeti güçlendirdikçe onu diğer ayıların yanına alacağız" ifadelerini kullandı.